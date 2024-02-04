АвтоВАЗ в январе увеличил продажи на 19%

АвтоВАЗ реализовал в России 20 835 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada в январе, что на 19,3% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба автопроизводителя.



Вице-президент по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин отмечает, что успешное начало года внушает оптимизм, несмотря на то, что январь традиционно считается месяцем невысоких продаж из-за череды праздников. Результаты Lada выросли и по сравнению с 2023 годом, и с 2022 годом.

Бестселлером АвтоВАЗа остается Lada Granta — 9 557 машин, что соответствует среднегодовому показателю. Флагманская Vesta показала рост в 16 раз и заняла второе место с результатом 4 787 автомобилей. Продажи внедорожников Niva Legend и Travel увеличились на 25,7% и составили 6 221 штуку.

Кроме того, в прошлом месяце было реализовано 255 легких коммерческих автомобилей Lada, что на 32,8% больше по сравнению с январем 2023 года.

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Маргарита Головатенко