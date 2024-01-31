Россельхознадзор запрещает ввоз кормов для животных из Франции и Италии без инспекции

Россельхознадзор сообщил о запрете ввоза кормов для домашних животных из Франции и Италии на территорию России без предварительной инспекции. Ведомство отмечает, что без проверки можно будет ввезти только корма с предприятий, уже внесенных в специальный реестр.



В сообщении службы говорится, что в ноябре 2023 года была проведена очередная инспекция французских и итальянских предприятий по производству кормов. По ее итогам в ведомстве пришли к выводу о недостаточности государственного контроля за производителями со стороны этих стран и отсутствии эффективных мер по обеспечению качества продукции.

Ранее российская сторона уже продлевала возможность проведения корректирующих мероприятий и сертификации для французских и итальянских производителей. Однако, по словам представителей Россельхознадзора, это не привело к улучшению качества продукции, так как несоответствующая требованиям продукция начала поступать с других предприятий.

Также в ведомстве отмечают, что некоторые марки кормов стали поступать от предприятий, которые раньше их не поставляли, и в них выявляются несоответствия заявленному составу сырья. Так, ранее было установлено несоответствие состава в кормах Monge, произведенных предприятием Monge & C. S. p. A. (Италия), а после инспекции это предприятие было закрыто. Тем не менее несоответствующая продукция стала поступать с предприятия Piemonte Pet Products (Италия).

— На предприятия, не вошедшие в программу инспекций во Франции и Италии, в том числе предприятие Piemonte Pet Products srl, компетентными ведомствами этих стран будет приостановлена сертификация кормов для кошек и собак в адрес российских получателей, — сообщает Россельхознадзор.

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Маргарита Головатенко