«Почта России» снизила долги на 20 млрд рублей за 2023 год

«Почта России» отчиталась о снижении долгов в 2023 году на 20 млрд рублей. Об этом сообщил гендиректор оператора Михаил Волков.

По его словам, общий долг компании на конец 2022 года составлял 133 млрд рублей.



Волков также отметил, что компания вышла на прибыль по показателю EBITDA и рассказал, что компания выстраивает новую стратегию развития. Сейчас этот вопрос обсуждается с членами совета директоров, сообщает ТАСС.

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Маргарита Головатенко