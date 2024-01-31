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ФАС разъяснила порядок заключения соглашений о стабилизации цен на куриные яйца

19:58, 31.01.2024

Федеральная антимонопольная служба разъяснила параметры заключения соглашений о стабилизации цен на яйца между регионами, производителями, поставщиками и торговыми организациями. Соглашения позволят ограничить наценки и снизить цены.

Такие документы уже действуют в 17 субъектах России. ФАС рекомендует остальным регионам в случае необходимости также заключать соглашения.

Цены и наценки не должны быть зафиксированы на уровне пикового спроса. Участники соглашений должны своевременно поставлять товар в торговые точки в достаточном объеме, а магазины — обеспечивать наличие яиц на полках.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
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