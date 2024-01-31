ФАС разъяснила порядок заключения соглашений о стабилизации цен на куриные яйца
Федеральная антимонопольная служба разъяснила параметры заключения соглашений о стабилизации цен на яйца между регионами, производителями, поставщиками и торговыми организациями. Соглашения позволят ограничить наценки и снизить цены.
Такие документы уже действуют в 17 субъектах России. ФАС рекомендует остальным регионам в случае необходимости также заключать соглашения.
Цены и наценки не должны быть зафиксированы на уровне пикового спроса. Участники соглашений должны своевременно поставлять товар в торговые точки в достаточном объеме, а магазины — обеспечивать наличие яиц на полках.
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