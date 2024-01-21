С улиц Набережных Челнов за три дня вывезли 50 тысяч кубометров снега

На борьбу со снегом в Набережных Челнах вышло 395 единиц спецтехники. С 18 января они вывезли из города почти 50 тысяч кубометров снега, из них сегодня ночью — почти 8 тысяч кубометров.

— Активно боремся со снегопадом. Все работают не покладая рук. Челнинцы всегда активны в преодолении вызовов. И с этим вызовом справимся, — сообщил руководитель исполнительного комитета города Фарид Салахов.

Всего было сделано 2 564 рейса для вывоза снега. В работе принимают участие свыше 1 100 человек.



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