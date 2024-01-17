АвтоВАЗ регистрирует новый товарный знак: под ним будут выпускаться автомобили и аксессуары

Фото: скриншот realnoevremya.ru/документация

АвтоВАЗ подал заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака. Эмблема, разработанная для нового бренда, выполнена в виде стилизованной буквы «X» в овале — оба варианта в цветном и черно-белом исполнении.



Под новым товарным знаком планируется выпускать широкий спектр продукции: от транспорта, включая электрические и водородные автомобили, до запчастей, аксессуаров и даже игрушек. Таким образом, АвтоВАЗ рассчитывает развить производство и расширить ассортимент.

Ранее АвтоВАЗ анонсировал выпуск под новым брендом лицензионных автомобилей сегментов C и D в 2024 году. Регистрация нового товарного знака — важный шаг в реализации этих планов.

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Маргарита Головатенко