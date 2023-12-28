В Казани разработали прототип робота-помощника

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В КФУ создали рабочий прототип робота-помощника «АртБул 1.2». Он предназначен для медицинских нужд, сообщили в пресс-службе учреждения.

Робот сможет ездить по больничным коридорам, развозить лекарства и продукты, сопровождать пациента до палаты или кабинета и выполнять функции помощника медперсонала.

— Пока это мобильная платформа. При желании на него можно поставить дополнительные модули, манипулятор или боксы, например. Управлять им можно пультом, однако по завершению разработки робот будет полностью автономный. Выбираешь задачу, и он самостоятельно ее исполняет, — рассказал младший научный сотрудник лаборатории медицинской робототехники Артем Апурин.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Работа над проектом ведется в лаборатории с 2022 года. Изначально проект представлял из себя коробку с проводами и программным обеспечением на колесиках. В ближайшее время робота ожидают тесты, по итогам которых на платформе будут проводиться усовершенствования и модификации.

В январе этого года инженеры Московского политеха вместе со специалистами компании «Конкордия» начали разрабатывать первую в России беспилотную коммунальную машину. С помощью автоматического режима она сможет убирать снег, мусор и листья с улиц и дворов.

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Айрат Назипов