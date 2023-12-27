Александр Новак: по итогам года продажи электрокаров в мире составят около 10—15%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам 2023 года продажи электрических машин в мире составят около 10—15% от общего объема. Такой прогноз в эфире телеканала «Россия 24» озвучил вице-премьер России Александр Новак.

По его мнению, электромобили составят серьезную конкуренцию автомобилям с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Например, из 1,5 млн легковушек около 100 миллионов относятся к электрическим автомобилям. Темпы будут расти, выразил уверенность собеседник.

Говоря о России, он заявил, что на территории страны функционируют порядка 2,5 тысячи зарядных станций. В ближайшие годы их количество может вырасти до 30 тысяч.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В третьем квартале этого года татарстанцы покупали подержанные электрокары на 223,1% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. В тройку наиболее востребованных в Татарстане брендов вошли Zeekr, Volkswagen и Nissan. Чаще всего жители республики приобретали Zeekr 1 (доля продаж модели составила 22,2%) и Nissan Leaf (12,7%). В среднем подержанный электрокар можно было купить за 4,6 млн рублей.

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Айрат Назипов