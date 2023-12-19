В Татарстане увеличили доходы и расходы фонда ОМС в 2023 году
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о внесении изменений в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики на 2023 год. Документ одобрили 18 декабря на 50-м заседании Госсовета республики.
Согласно внесенным изменениям, доходы фонда обязательного медицинского страхования в Татарстане за 2023 год составят 71,76 млрд рублей. Расходы увеличены на 1,29 млрд рублей, до 73,438 млрд рублей.
Дефицит бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики за 2023 год составит 1,675 млрд рублей.
Напомним, в конце ноября Рустам Минниханов подписал закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Прогнозируемый общий объем доходов и расходов в следующем году — 79,61 млрд рублей.
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