Татарстанские призывники отправились служить в Президентский и Преображенский полки — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В столице Татарстана состоялась отправка призывников в Президентский и Преображенский полки. Служить в элитных войсках будут 35 срочников, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Решил пойти в Президентский полк, потому что он самый почетный. Меня отобрали. В семье все служили, — рассказал призывник Альфис Михайлов.

Попасть в элиту российской армии удается не всем. Кандидаты должны быть не меньше 175 сантиметров, иметь высокий моральный облик и образцовую семью.

— Руководство и Военный комиссариат республики убеждены, что наши призывники понесут самые лучшие традиции Татарстана в многонациональные наши воинские коллективы. Будут честными, верными друг к другу, и их успехами будут гордиться родные и близкие, — обратился к будущим солдатам начальник отдела Военного комиссариата Ильшат Каримов.

Оба полка считаются уникальными воинскими частями России. Их солдаты охраняют важные государственные объекты и принимают участие во всех мероприятиях на высшем уровне. С 2010 года в элитных войсках отслужили более 700 татарстанцев.

Месяц назад более 150 татарстанских призывников отправились служить в Южный военный округ. На призывном пункте собрали ребят из разных районов республики.

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Айрат Назипов