В отношении отца стрелявшей в гимназии Брянска возбудили дело о доведении до самоубийства

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Советский суд в Брянске подтвердил возбуждение второго уголовного дела против Дмитрия Афанаскина — отца восьмиклассницы, открывшей огонь из его ружья по одноклассникам в гимназии №5 и покончившей с собой, сообщает ТАСС.



Ранее Афанаскину предъявили обвинение за небрежное хранение оружия. Второе дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 110 (доведение до самоубийства). По второму делу обвиняемый вину не признал и отказался от дачи показаний.

Адвокат зачитала просьбу о переносе заседания суда по причине похорон его дочери, которые прошли 9 декабря. Она уточнила, что Дмитрий Афанаскин желает присутствовать в судебном заседании и дать показания, которые опровергают доводы следствия о необходимости меры пресечения в виде заключения под стражу.

Представитель защиты зачитала обращение супруги подозреваемого:

— В связи с получением тяжелейших психологических травм, прошу не оставлять меня и мою дочь одних без супруга в таких сложных и тяжелых обстоятельствах. Решить вопрос об избрании моему мужу Афанаскину Дмитрию меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Я одна с этим не справлюсь, боюсь, что не смогу сберечь вторую дочь-близняшку и себя от возможного совершения чего-то плохого, — привела адвокат доводы супруги.

Советский суд в Брянске продлил задержание Дмитрия Афанаскина на срок не более 72 часов.

14-летняя ученица гимназии №5 в Брянске открыла стрельбу утром 7 декабря. В результате погибли два человека (одна из них — стрелявшая, она покончила с собой), пять человек получили ранения. В СМИ публиковалась информация, что девочку могли травить в школе, однако это не является подтвержденным фактом. После трагедии в Брянске возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух или более лиц»).

В прокуратуре пояснили, что должностные лица убрали стационарный металлодетектор со входа. По данным ведомства, по этой причине девочка смогла пронести оружие в школу. При этом у школы имелось техническое средство досмотра.



Замдиректора гимназии №5 Ларису Католикову задержали по подозрению в халатности, а сотрудницу частного охранного предприятия, охраняющего гимназию №5, Галину Черткову, арестовали на два месяца. Ее подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Семье погибшей девочки при стрельбе в гимназии, выплатят 1 млн рублей. По 500 тысяч рублей получат семьи детей с тяжелыми ранениями, по 300 тысяч — с легкими ранениями.

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Маргарита Головатенко