В Ростове-на-Дону горит рынок на площади 1 тысяча «квадратов»

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео МЧС Ростовской области

На рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону горят торговые павильоны. Площадь пожара составила 1 тыс. квадратных метров, сообщили в региональном МЧС.

К ликвидации привлечены 113 человек и 33 единицы техники. О пострадавших и погибших не сообщается.

Причину пожара в МЧС пока не называют.

скриншот realnoevremya.ru из видео МЧС Ростовской области

В Набережных Челнах произошел пожар на территории цеха по переработке деревянной тары. Площадь ликвидации открытого горения составила 560 квадратных метров. Полностью справиться с огнем удалось за 54 минуты.



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Айрат Назипов