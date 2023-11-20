В Казани пройдет XVI Форум «Деловые партнеры Татарстана»

27—28 ноября 2023 года Всемирный конгресс татар совместно с Торгово-промышленной палатой Республики Татарстан проводит XVI Форум «Деловые партнеры Татарстана», в котором примут участие около 350 крупных татарских предпринимателей из более чем 40 регионов Российской Федерации и более десятка стран ближнего и дальнего зарубежья. В текущем году программа Форума будет проходить в Казани.

В рамках двухдневной программы форума для участников будут организованы поездки в промышленные объекты и предприятия Республики Татарстан. Посещение данных объектов промышленного назначения проводится с целью ознакомления с особенностями ведения бизнеса.

27 ноября в рамках Форума состоится выезд участников на предприятия по направлениям сельское хозяйство, ИТ-технологии, химическая промышленность и т.д. После ознакомления с предприятиями, делегаты форума встретятся с предпринимателями РТ по отраслям сельского хозяйства и животноводства, промышленности, металлургии, машиностроения, торговли, сферы услуг, строительства, недвижимости и ЖКХ. В этот же день в ГТРК «Корстон» состоится открытие форума и заседание Национального Совета Всемирного конгресса татар (для членов Национального Совета).

28 ноября состоится пленарное заседание форума «Деловые партнеры Татарстана». В работе пленарной части ожидается участие Раиса Республики Татарстан Р.Н. Минниханова.

Высокую эффективность данного форума подчеркивает Раис Республики Татарстан Р.Н. Минниханов. Рустам Нургалиевич отметил, что форум Всемирного конгресса татар является связующим звеном для татарских предпринимателей, проживающих за пределами Татарстана.