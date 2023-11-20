Россиян и белорусов допустили до соревнований в конном спорте

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Международная федерация конного спорта (FEI) допустила россиян к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Решение приняли на Генеральной ассамблее FIB, проходящей в Мехико.

— Исполком FEI позволил российским и белорусским спортсменам, официальным лицам и лошадям принимать участие в соревнованиях под нейтральным статусом. Условия и сроки реализации данного решения будут предложены на утверждение Исполкому FEI во время телеконференции в декабре 2023 года, — сообщается на сайте Федерации конного спорта России (ФКСР).

Штаб-квартира FEI определит условия и сроки, позволяющие отдельным российским и белорусским всадникам, лошадям и официальным лицам возобновить участие в мероприятиях FEI в качестве нейтральных лиц.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В этом году на Алтае завершился первый в истории Татарстана пробег на лошадях татарской породы. Он стартовал 24 июля с казанского ипподрома. Скакуны преодолели девять регионов. Всего в пробеге участвовали шесть лошадей.

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Айрат Назипов