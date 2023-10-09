Эйфелеву башню подсветили в цвета флага Израиля

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Ольгой Камардиной

Эйфелеву башню во Франции подсветили в цвета флага Израиля. Как объясняли власти города, такое решение было принято в знак солидарности с народом страны.

Конструкцию подсветили синими и белыми прожекторами. Также над аркой можно увидеть шестиконечную звезду Давида.

предоставлено realnoevremya.ru Ольгой Камардиной

Конфликт между палестинским анклавом и Израилем разгорелся в минувшую субботу. Утром Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. По оценке армии обороны страны, по территории республики выпустили более 2 тысяч ракет.

Крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции против Израиля. В ответ израильская армия объявила о начале «контртеррористической» операции в секторе Газа. Ее назвали «Железные мечи».

Сегодня утром стало известно, что израильские военные восстановили контроль над всеми населенными пунктами на юге страны, куда ранее проникли группы боевиков ХАМАС.



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Айрат Назипов