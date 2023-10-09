В Казани обсудили проблемы и перспективы регионального телевидения
В Казани прошел круглый стол Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ). На нем обсудили проблемы и перспективы регионального телевидения, сообщает ТНВ.
Во встрече приняли участие в том числе Алексей Кузенков, курирующий вопросы телерадиовещания в проектном офисе вице-премьера Дмитрия Чернышенко, новый президент НАТ Алексей Малинин и гендиректор ТНВ Ильшат Аминов.
В круглом столе приняли участие 23 представителя телерадиовещателей Татарстана, включая Казань, Нижнекамск, Альметьевск, Набережные Челны и Зеленодольск, а также гости из Марий Эл.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым