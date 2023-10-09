Новости технологий

18:26 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

В Казани обсудили проблемы и перспективы регионального телевидения

17:59, 09.10.2023
В Казани обсудили проблемы и перспективы регионального телевидения
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани прошел круглый стол Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ). На нем обсудили проблемы и перспективы регионального телевидения, сообщает ТНВ.

Во встрече приняли участие в том числе Алексей Кузенков, курирующий вопросы телерадиовещания в проектном офисе вице-премьера Дмитрия Чернышенко, новый президент НАТ Алексей Малинин и гендиректор ТНВ Ильшат Аминов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В круглом столе приняли участие 23 представителя телерадиовещателей Татарстана, включая Казань, Нижнекамск, Альметьевск, Набережные Челны и Зеленодольск, а также гости из Марий Эл.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов
ТехнологииТелекоммуникации Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также