Казанская управляющая компания привела в порядок кровлю жилых домов после вмешательства прокуратуры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани после вмешательства прокуратуры Авиастроительного района города привели в порядок кровлю жилых домов на улицах Восход, Тэцевской, Беломорской и Максимова. Об этом рассказала врио старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Аделя Гайнутдинова.

Во время проверки представители надзорного ведомства обнаружили на потолке и стенах зданий следы протечек, захламления и загрязнения. Чердак в некоторых домах находился в антисанитарном состоянии.

— По результатам проверки в адрес директора управляющей компании внесено представление об устранении нарушений жилищно-коммунального законодательства. После вмешательства прокуратуры нарушения устранены, — рассказали в прокуратуре.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В марте прокуратура Кировского района Казани потребовала от ООО «УК «Заречье» отремонтировать протекающую кровлю многоквартирного дома №1 на улице Адмиралтейской. Он был построен в 1947 году. Зимой во время перепада температур расширяются элементы кровли в местах креплений, что приводит к затоплению квартир верхних этажей талыми водами. Кровля нуждалась в ремонте.

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Айрат Назипов