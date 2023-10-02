Самой угоняемой маркой автомобиля в России стала южнокорейская Hyundai

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам 9 месяцев 2023 года самой угоняемой маркой автомобиля в России стал Hyundai, на нее приходится 31% от общего числа хищений. Об этом говорится в исследовании Страхового Дома ВСК.

В антирейтинг также вошли Kia (24%) и Mitsubishi (7%). При этом, самой «востребованной» у угонщиков моделью авто стал Kia K5 (14% случаев), а также кроссоверы Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe. В сегменте премиальных авто в число самых угоняемых вошли седан Genesis G80 и Mercedes-Benz GLE-class. Среди китайских авто лидирует по угонам Chery Tiggo.

Основное количество угонов пришлось на Москву — 45%. Также регионами-лидерами по числу хищений авто стали Московская область и Самарская область. В обоих случаях показатель составил 10%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В марте сообщалось, что автоугонщики в Казани больше всего интересуются автомобилями южнокорейских марок — Hyundai, Genesis и Kia. В 2022 году самой востребованной у злоумышленников была модель Hyundai Palisade. Также в топ-5 наиболее часто угоняемых автомобилей вошли Hyundai Sonata, Genesis G70, Kia Sorento и Hyundai Santa Fe.

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Айрат Назипов