В Татарстане предложение автомобилей с пробегом из-за границы стало выше на 471%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

За июнь — июль ввоз автомобилей с пробегом из-за границы в Татарстане увеличился на на 471,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Покупательский интерес тоже вырос на 125%. Об этом сообщается в исследовании аналитиков «Авито Авто» (имеется в распоряжении «Реального времени»).

Средняя цена таких автомобилей составила 2,475 миллиона рублей. В республике на них пришлось 0,6% в общей структуре легкового транспорта с пробегом.

Чаще всего татарстанцам предлагали такие бренды, как Kia, Hyundai, Toyota, BMW, Honda. Самыми предлагаемыми марками стали Kia Sorento Prime, Hyundai Santa Fe, Kia Sportage, Kia K5, Hyundai Tucson.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В целом по России предложение автомобилей с пробегом из-за границы увеличилось на 181,1%, спрос — на 81,2%. Их доля на рынке достигла 2% от общего предложения легкового транспорта с пробегом, что на 1,3% больше, чем в прошлом году.

В Татарстане во II квартале 2023 года почти на треть — 29,8% — выросли продажи авто с пробегом в возрасте до трех лет в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На долю трехлеток пришлось 11,1% от общих продаж авто с пробегом в России во II квартале текущего года — годом ранее показатель составлял 9,2%.

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Галия Гарифуллина