В Казани утром пробки достигли 7 баллов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани утром в понедельник, 2 октября, наблюдаются 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Проблематичная ситуация с движением на Сибирском тракте, ул. Космонавтов, ул. Аграрной и ул. Николая Ершова. В районе Советской площади произошло сразу два ДТП практически друг за другом, сообщает сервис. Очевидцы передают, что на одном месте стоять, практически не двигаясь, приходится по 30 минут.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс. Карты»

Пробки также наблюдаются на ул. Лево-Булачной, ул. Татарстан, ул. Габдуллы Тукая, ул. Саид-Галеева, ул. Халитова, ул. Карла Маркса. Затруднено движение и на проспекте Ямашева, а также на ул. Чистопольской, ул. Фатыха Амирхана и ул. Сибгата Хакима.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс. Карты»

Напомним, в Казани на улицах Вересаева, Ударной, Пржевальского и Камчатской организуют одностороннее движение. По расчетам властей, новая схема поможет сократить число пробок в северной части Авиастроительного района города.



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Илина Хакимова