В Казани утром пробки достигли 7 баллов
В Казани утром в понедельник, 2 октября, наблюдаются 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Проблематичная ситуация с движением на Сибирском тракте, ул. Космонавтов, ул. Аграрной и ул. Николая Ершова. В районе Советской площади произошло сразу два ДТП практически друг за другом, сообщает сервис. Очевидцы передают, что на одном месте стоять, практически не двигаясь, приходится по 30 минут.
Пробки также наблюдаются на ул. Лево-Булачной, ул. Татарстан, ул. Габдуллы Тукая, ул. Саид-Галеева, ул. Халитова, ул. Карла Маркса. Затруднено движение и на проспекте Ямашева, а также на ул. Чистопольской, ул. Фатыха Амирхана и ул. Сибгата Хакима.
Напомним, в Казани на улицах Вересаева, Ударной, Пржевальского и Камчатской организуют одностороннее движение. По расчетам властей, новая схема поможет сократить число пробок в северной части Авиастроительного района города.
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