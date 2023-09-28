Таджикистан подтвердил участие в заседании Московского формата консультаций по Афганистану в Казани

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Министерство иностранных дел Таджикистана подтвердило свое участие в заседании Московского формата консультаций по Афганистану. Оно пройдет в Казани 29 сентября.

Как сообщает «Sputnik Таджикистан», на заседании по афганскому урегулированию будет присутствовать один из представителей страны .

На прошлой неделе стало известно, что представители запрещенного в России радикального движения «Талибан»* примут участие в заседании московского формата по Афганистану. Прилететь должен министр иностранных дел во временном правительстве, сформированном талибами*, Амир Хан Моттаки.

Напомним, в Казани в августе создали республиканский оргкомитет по подготовке и проведению пятого заседания Московского формата консультаций по Афганистану. Его возглавил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.



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Илина Хакимова