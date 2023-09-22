Из-за аварии с участием КАМАЗа на перекрестке в центре Казани образовалась пробка

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

На пересечении улиц Бурхана Шахиди и Чернышевского в Казани столкнулись КАМАЗ и Renault Sandero. На месте образовалась серьезная пробка.

По состоянию на 17.29 пробки в городе достигли 7 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты». В центре Казани водителей ждут затруднения и на улицах Татарстан, Лево-Булачной, Галиаскара Камала, Пушкина, Марселя Салимжанова, Бутлерова, Габдуллы Тукая и в Щербаковском переулке.

Также водители потеряют время в районе Мамадышского тракта в Советском районе Казани. Автомобилистов, едущих со стороны Космонавтов в сторону развязки трассы М-7, ждет почти трехкилометровый затор.

скриншот realnoevremya.ru из yandex.ru/maps

Похожая ситуация наблюдается и в районе Горьковского шоссе. Движение затруднено в обоих направлениях.

Накануне вечером в Казани на улице Воровского произошел смертельный наезд. По данным Госавтоинспекции, под колеса иномарки попал 45-летний пешеход. Он скончался на месте происшествия.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов