Территория Татарстана оцифрована на 75%

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Территория Татарстана оцифрована на 75%. В этих целях проводятся аэрофотосъемочные работы по созданию цифровых ортофотопланов для включения в Единую электронную картографическую основу (ЕЭКО), сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по республике.

В этом году в Татарстане проведут аэрофотосъемку 1 168 населенных пунктов республики. Их общая площадь превышает 1 327 квадратных километров.



После завершения работ материалы передадут в Федеральный фонд пространственных данных. Съемки проводятся Роскартографией совместно с Управлениями Росреестра и Роскадастра по Татарстану.



realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Полученные данные смогут использовать для дополнения системы кадастрового учета, решения задач территориального планирования и привлечения инвестиций. Результаты будут доступны каждому жителю Татарстана.

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Маргарита Головатенко