В этом году казанцы считают своими лучшими покупками гаджеты и бытовую электронику

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году жители Казани наиболее довольны такими приобретениями, как электронные устройства и бытовая техника, следует из результатов опроса SuperJob.

Назвали удачной покупкой в этом году телефоны и планшеты 14% респондентов, 10% — бытовую технику. Рады приобретению одежды и обуви еще 10% казанцев. Путевки на отдых и деликатесы приобрели по 5% горожан. 4% опрошенных считают лучшей покупкой товары для спорта.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Только 3% купили недвижимость и мебель, 2% стали обладателями автомобиля. Еще 2% казанцев довольны инвестициями в свое образование. Оставшиеся 10% дали другие ответы, в числе которых украшения, акции, питомцы и так далее.

Четверть казанцев (24%) еще не сделали значимой покупки.

Топ лучших покупок по всей России в этом году также возглавили смартфоны и планшеты, однако если среди казанцев доля тех, кто приобрел телефоны, составляет 14%, то среди россиян она на 2% меньше.



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Галия Гарифуллина