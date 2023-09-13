Татарстан занял 4-е место в ПФО по уровню располагаемых ресурсов домашних хозяйств
Татарстан по итогам первого квартала 2023 года занял 4-е место среди 14 регионов Приволжского федерального округа по уровню располагаемых ресурсов домашних хозяйств. В среднем на одного члена домохозяйства они составили почти 34 052 рубля в месяц, следует из данных официальной статистики.
В городах Татарстана этот показатель оценивается в 36 136,8 рубля. В сельской местности он меньше почти на четверть — 27 165,8 рубля.
Самый высокий уровень располагаемых ресурсов домашних хозяйств среди регионов ПФО в январе — марте 2023 года зафиксировали в Кировской области. В среднем на одного члена домохозяйства приходилось 35 750 рублей в месяц.
«Реальное время» на основе данных Росстата составило рейтинг регионов ПФО по уровню располагаемых ресурсов домашних хозяйств в первом квартале 2023 года в расчете на одного члена домохозяйства в месяц:
- Кировская область — 35 750,5 рубля;
- Башкирия — 34 326,2 рубля;
- Нижегородская область — 34 163,8 рубля;
- Татарстан — 34 051,8 рубля;
- Оренбургская область — 32 978,5 рубля;
- Ульяновская область — 32 932,5 рубля;
- Пермский край — 31 756,5 рубля;
- Удмуртия — 31 727,8 рубля;
- Самарская область — 28 807,6 рубля;
- Пензенская область — 24 427,8 рубля;
- Марий Эл — 21 991,9 рубля;
- Чувашия — 21 783,4 рубля;
- Мордовия — 21 693,3 рубля;
- Саратовская область — 21 573,8 рубля;
Располагаемые ресурсы домашних хозяйств Росстат определяет как совокупность их доходов в виде денег, сумм потраченных накоплений и заемных средств и стоимости натуральных поступлений. В целом он трактуется как объем денежных и натуральных средств, которыми располагали домохозяйства для обеспечения всех своих расходов и создания сбережений во время обследования.
Напомним, в первом полугодии 2023 года реальные денежные доходы в Татарстане увеличились на 8,7% по сравнению с январем — июнем прошлого года. По динамике роста республику в ПФО опередили Кировская область (+8,9%), Нижегородская область (+9%), Чувашия (+9,6%) и Оренбургская область (+9,9%).
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