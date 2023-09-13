Татарстан занял 4-е место в ПФО по уровню располагаемых ресурсов домашних хозяйств

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан по итогам первого квартала 2023 года занял 4-е место среди 14 регионов Приволжского федерального округа по уровню располагаемых ресурсов домашних хозяйств. В среднем на одного члена домохозяйства они составили почти 34 052 рубля в месяц, следует из данных официальной статистики.

В городах Татарстана этот показатель оценивается в 36 136,8 рубля. В сельской местности он меньше почти на четверть — 27 165,8 рубля.

Самый высокий уровень располагаемых ресурсов домашних хозяйств среди регионов ПФО в январе — марте 2023 года зафиксировали в Кировской области. В среднем на одного члена домохозяйства приходилось 35 750 рублей в месяц.

«Реальное время» на основе данных Росстата составило рейтинг регионов ПФО по уровню располагаемых ресурсов домашних хозяйств в первом квартале 2023 года в расчете на одного члена домохозяйства в месяц:

Кировская область — 35 750,5 рубля;

Башкирия — 34 326,2 рубля;

Нижегородская область — 34 163,8 рубля;

Татарстан — 34 051,8 рубля;

Оренбургская область — 32 978,5 рубля;

Ульяновская область — 32 932,5 рубля;

Пермский край — 31 756,5 рубля;

Удмуртия — 31 727,8 рубля;

Самарская область — 28 807,6 рубля;

Пензенская область — 24 427,8 рубля;

Марий Эл — 21 991,9 рубля;

Чувашия — 21 783,4 рубля;

Мордовия — 21 693,3 рубля;

Саратовская область — 21 573,8 рубля;

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств Росстат определяет как совокупность их доходов в виде денег, сумм потраченных накоплений и заемных средств и стоимости натуральных поступлений. В целом он трактуется как объем денежных и натуральных средств, которыми располагали домохозяйства для обеспечения всех своих расходов и создания сбережений во время обследования.



Напомним, в первом полугодии 2023 года реальные денежные доходы в Татарстане увеличились на 8,7% по сравнению с январем — июнем прошлого года. По динамике роста республику в ПФО опередили Кировская область (+8,9%), Нижегородская область (+9%), Чувашия (+9,6%) и Оренбургская область (+9,9%).



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Татьяна Демина