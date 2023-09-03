Минтруд и Минобрнауки разработали критерии национального рейтинга российских вузов

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Минтруд при содействии Минобрнауки разработал основные подходы к формированию национального рейтинга российских вузов, сообщает ТАСС.



В рейтинге будут учитываться уровень трудоустройства и востребованности на рынке труда, а еще уровень зарплаты:

— Министерством труда и социальной защиты РФ при содействии Минобрнауки России разработаны основные подходы к формированию рейтинга вузов по такому показателю, как уровень трудоустройства выпускников, уровень их востребованности на рынке труда и уровень их заработной платы, — сообщили в Министерстве образования.

Обеспечить формирование национальных рейтингов образовательных организаций с оценкой эффективности их деятельности поручил правительству президент России Владимир Путин.

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Маргарита Головатенко