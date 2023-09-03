Владимир Путин: коло 70% средств, выделяемых в России на ремонт школ, направляются в села

Около 70% средств, выделяемых в России на ремонт школ, направляются в села, чтоб дети из сельской местности получили больше возможностей для образования, заявил президент страны Владимир Путин.



— Когда говорим о ремонте школ, мы же делаем упор как раз на сельские школы. В основном деньги, которые направляются на ремонт школ, процентов на 70 [направляют] на сельские школы, — сказал он в эфире канала «Россия-24».

Путин подчеркнул, что при создании необходимых условий у детей будет возрастать интерес. В школах появились художественные мастерские, инженерное и медицинское оборудование.

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Маргарита Головатенко