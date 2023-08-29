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Презентация Apple состоится 12 сентября

21:20, 29.08.2023
Презентация Apple состоится 12 сентября
Фото: realnoevremya.ru/Карина Аброськина

Ежегодная осенняя презентация продукции Apple состоится 12 сентября, сообщили в компании.

Презентацию планируют провести в 20:00. На мероприятии представят новую линейку iPhone и новые модели умных часов, отмечает Reuters.

Роскомнадзор опроверг информацию о том, что в России могут запретить продажу техники Apple после проведения исследований. СМИ писали о том, что технику Apple могут запретить после исследований, которые проводит подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

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Маргарита Головатенко
ТехнологииБизнесРозничная торговля

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