Презентация Apple состоится 12 сентября
Ежегодная осенняя презентация продукции Apple состоится 12 сентября, сообщили в компании.
Презентацию планируют провести в 20:00. На мероприятии представят новую линейку iPhone и новые модели умных часов, отмечает Reuters.
Роскомнадзор опроверг информацию о том, что в России могут запретить продажу техники Apple после проведения исследований. СМИ писали о том, что технику Apple могут запретить после исследований, которые проводит подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).
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