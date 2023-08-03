В Казани москвич получил условный срок за ювелирные аферы на 25 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня в Вахитовском суде Казани огласили приговор московскому бизнесмену Игорю Круглякову. Он признан виновным в хищении ювелирных ценностей у трех поставщиков на общую сумму свыше 25 млн рублей, передает журналист «Реального времени» из суда.

Судебный процесс растянулся на пять лет. Дело поступило в Вахитовский суд еще в июле 2018-го и через несколько месяцев было возвращено судьей Руфиной Газизовой в прокуратуру — для устранения процессуальных нарушений в тексте обвинительного заключения. В июне 2019-го дело к производству принял судья Алмаз Ахметжанов, но в декабре 2021-го его назначили председателем Камско-Устьинского суда Татарстана. После чего разбирательство стартовало с начала и заняло еще полтора года.

В прениях гособвинитель Татьяна Маслова просила суд — отправить подсудимого в колонию общего режима на 7 лет, полагая его вину полностью доказанной. Сам Кругляков настаивал на невиновности и просил о полном оправдании.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня судья Адель Галеев огласил вводную и резолютивную части приговора. По итогам разбирательства он переквалифицировал все три эпизода с мошенничества в особо крупном размере (части 4 статьи 159 УК РФ) на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в значительном, крупном и особо крупном размере (соответственно по частям 5, 6, 7 статьи 159 УК РФ).

Судом установлено: Кругляков в 2015—2017 годах, являясь единственным исполнительным органом группы компаний «Аурум Ювелир Восток», «Аурум Ювелир Запад» и «Чудесный ларец», получил от московских поставщиков ИП Кузнецов, ООО «Сити» и ООО «Крона» ювелирные изделия на 25 млн 95 тысяч рублей для последующей реализации через торговые сети на территории Татарстана и других регионов России, но заведомо не собирался рассчитываться с поставщиками.

При выборе наказания суд счел возможным обойтись без изоляции от общества и приговорил Круглякова к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком в 3 года. Стоит учесть — в зачет условного срока пойдет и то время, которое осужденный провел в СИЗО, под домашним арестом и запретом определенных действий.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Гражданские иски потерпевших компаний суд оставил без рассмотрения, вероятно, с учетом того, что за время уголовного процесса завершились споры в арбитражных судах.

После оглашения приговора Игорь Кругляков заявил «Реальному времени» о намерении обжаловать и такой мягкий приговор с условным наказанием:

«В прениях я говорил — нет события преступления. Дело строится на споре хозяйствующих субъектов и возбуждено незаконно — до вступления в силу решений арбитражных судов Костромской и Владимирской областей. Я считаю, что таким образом так называемые потерпевшие пытались оказать на меня давление».

По словам осужденного, бенефициаром компаний «Аурум» и «Ларец» он не был, их владельцы являются жителями Великобритании, причем следствием они даже не допрашивались. Причиной невыполнения обязательств перед поставщиками Кругляков называет финансовый кризис 2014 года, утверждая, что ювелирный рынок в России «просел» на 50% — свободных средств не было, а задолженность росла. «Часть поставщиков не стали спешить с обращением в суд и ждали, а мы закрывали задолженность», — уверяет он, акцентируя внимание на том, что к концу судебного процесса по уголовному делу перестали существовать и две потерпевшие компании, и три фирмы, получавшие ювелирные изделия на реализацию.

Приговор может быть обжалован в 15-дневный срок.

Ирина Плотникова