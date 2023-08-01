СК проверит историю с похищением матерью 9-летней дочери у супруга в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе проверки по факту возможного совершения противоправных действий в отношении ребенка в Татарстане, сообщили в пресс-службе СКР.



СМИ сообщали, что жительница Татарстана похитила 9-летнюю дочь у мужа. Супруги находятся на стадии развода. Суд установил, что девочка будет жить с отцом. Сейчас местонахождение ребенка неизвестно.

Сам мужчина рассказывал, что его избили знакомые его супруги.

В июне в Татарстане организовали доследственную проверку по опубликованной в СМИ информации о ребенке, запертом в подсобке детского сада в Пестречинском районе республики. Согласно информации СМИ, двухлетнюю девочку заперли в подсобном помещении, после чего она стала громко кричать.

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Маргарита Головатенко