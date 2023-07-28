В Аксубаевском районе Татарстана утонул ребенок

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Аксубаевском районе Татарстана в 3 км от села Старое Ильдеряково во время купания утонула девочка 2009 года рождения, ее сестру 2005 года рождения спас очевидец, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.



На местный пруд приехали купаться дети и взрослые — всего пять человек. Место не оборудовано для купания, имеется аншлаг «Купание запрещено».

Дети плавали на надувном матрасе, перевернулись и не смогли самостоятельно выбраться из воды, младшая сестра утонула, старшую сестру спасли взрослые.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

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Маргарита Головатенко