World Archery утвердила процедуру возвращения российских лучников на соревнования

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Конгресс Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) согласовал процедуру возвращения спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям под своей эгидой в нейтральном статусе. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу организации.

Федерации стрельбы из лука России и Белоруссии должны будут предоставить персональные данные о спортсменах и официальных лицах. Представителей ЦСКА или «Динамо» не будут считать «нейтральными лицами».

Отдельно сказано, что российские и белорусские лучники вряд ли вернутся на международные соревнования в 2023 году.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За последнее время российских и белорусских спортсменов стали все чаще допускать до международных соревнований. О том, как спортивная Россия прорывает международную блокаду — материал «Реального времени».



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Айрат Назипов