Число регистраций транспорта в Татарстане выросло более чем на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 2023 году количество регистраций транспорта в Татарстане выросло более чем на четверть. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника управления Госавтоинспекции МВД по республике, подполковник полиции Дамир Бикмухаметов.



— В текущем году было произведено 192 625 регистрационных действий, что на 27,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — рассказал он.

На сегодняшний день в Татарстане работают 21 подразделение Госавтоинспекции, занимающееся регистрацией транспорта, уточнил Дамир Бикмухаметов. Все они работают в том числе и по субботам.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Дамир Бикмухаметов рассказал, что наиболее загруженные месяцы в регистрационных пунктах Татарстана это май — августа и октябрь — январь. Самые загруженные дни недели — вторник, пятница и суббота, часы приема — с 9.00 до 10.00 и с 15.00 до 16.00.



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Татьяна Демина