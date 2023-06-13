Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о страховании пассажиров такси

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) на легковые такси. Об этом свидетельствует информация в базе нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, планирующее заняться легковыми перевозками, не смогут заниматься этой деятельностью, пока не застрахуют свою ответственность минимум на 2 миллиона рублей за причинение вреда жизни каждому пассажиру. На данный момент эта сумма составляет 500 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Инициатива подразумевает заключение договора обязательного страхования в отношении каждого транспортного средства, сведения о котором внесены в региональный реестр легковых такси, говорится в законопроекте.

Об идее ввести страхование для пассажиров такси сообщалось еще в 2018 году. Тогда инициативу поддержали в Минфине России.

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Елизавета Пуншева