В Казани на проспекте Победы встали трамваи — люди идут до остановки пешком

В Казани на проспекту Победы рядом с Горкинским лесом остановили движение несколько трамваев подряд. Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы. Такая же дорожная ситуация наблюдается и в «Яндекс.Картах».

Как отмечают очевидцы, пассажиры выходят из транспорта и пешком добираются вдоль рельс до ближайшей остановки.

Причина остановки движения неизвестна.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru очевидцем

Напомним, в начале июня в Казани на пересечении ул. Зорге — Габишева в сторону 9-го микрорайона с рельсов сошел вагон трамвая №4. Причиной происшествия стал износ путей.

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Елизавета Пуншева