В Татарстане спрос на новые китайские авто вырос на 366,4%
В Татарстане существенно вырос спрос на автомобили китайского производства, в том числе и с пробегом. Об этом узнали эксперты «Авито Авто», проанализировав статистику по спросу и предложению новых и поддержанных автомобилей.
Так, спрос на новые авто из Поднебесной год к году увеличился на 366,4%, на китайские машины с пробегом — на 49,5%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Средняя цена авто с пробегом китайских моделей в регионе в мае 2023 года, по данным «Авито Авто», составила 1 150 000 рублей, а средняя цена новых китайских авто — 2 840 000 рублей.
Согласно федеральным данным, в целом по России, в мае 2023 года спрос на новые китайские авто вырос более чем в четыре раза (на 311,6%). Спрос на автомобили с пробегом из Поднебесной год к году увеличился на 51,8%.
При этом доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей на платформе в России в мае 2023 года достигла 41,2%. Годом ранее показатель составлял всего 11,2%.
— Количество объявлений о продаже авто китайских брендов растет равномерно повышению спроса. <...> Так, согласно результатам опроса «Авито Авто», проведенного в августе 2022 года, 25% автовладельцев предпочтут новый китайский автомобиль европейскому авто с пробегом, — отмечают эксперты.
Самой востребованной китайской моделью на рынке новых авто в Татарстане по итогам мая этого года стала Haval Jolion, на втором месте — Geely Coolray. Третью строчку рейтинга занимает Chery Tiggo 7 Pro Max.
|
Бренд
|
Модель
|
Доля спроса (от спроса на новые автомобили китайских брендов в регионе)
|
Средняя цена (руб.)
|
Haval
|
Jolion
|
18,5%
|
2 419 000
|
Geely
|
Coolray
|
11,2%
|
2 660 000
|
Chery
|
Tiggo 7 Pro Max
|
5,9%
|
2 890 000
|
OMODA
|
C5
|
5,2%
|
2 450 000
|
Chery
|
Tiggo 4 Pro
|
5,0%
|
2 250 000
Рейтинг самых популярных китайских машин с пробегом: на первом месте расположилась Geely Emgrand EC7, на второй позиции — Chery Tiggo (T11), третье место занимает LIFAN X60.
|
Бренд
|
Модель
|
Доля спроса (от спроса на автомобили китайских брендов с пробегом в регионе)
|
Средняя цена (руб.)
|
Geely
|
Emgrand EC7
|
11,7%
|
360 000
|
Chery
|
Tiggo (T11)
|
9,2%
|
490 000
|
LIFAN
|
X60
|
4,4%
|
527 000
|
Geely
|
MK
|
4,1%
|
185 000
|
LIFAN
|
Solano
|
3,7%
|
250 000
В России за год рынок новых автомобилей просел на 60%. Поставки машин зарубежного производства резко прекратились прошлой весной.
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