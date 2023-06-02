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В Татарстане спрос на новые китайские авто вырос на 366,4%

05:36, 02.06.2023
В Татарстане спрос на новые китайские авто вырос на 366,4%
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане существенно вырос спрос на автомобили китайского производства, в том числе и с пробегом. Об этом узнали эксперты «Авито Авто», проанализировав статистику по спросу и предложению новых и поддержанных автомобилей.

Так, спрос на новые авто из Поднебесной год к году увеличился на 366,4%, на китайские машины с пробегом — на 49,5%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя цена авто с пробегом китайских моделей в регионе в мае 2023 года, по данным «Авито Авто», составила 1 150 000 рублей, а средняя цена новых китайских авто — 2 840 000 рублей.

Согласно федеральным данным, в целом по России, в мае 2023 года спрос на новые китайские авто вырос более чем в четыре раза (на 311,6%). Спрос на автомобили с пробегом из Поднебесной год к году увеличился на 51,8%.

Фото: realnoevremya.ru

При этом доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей на платформе в России в мае 2023 года достигла 41,2%. Годом ранее показатель составлял всего 11,2%.

— Количество объявлений о продаже авто китайских брендов растет равномерно повышению спроса. <...> Так, согласно результатам опроса «Авито Авто», проведенного в августе 2022 года, 25% автовладельцев предпочтут новый китайский автомобиль европейскому авто с пробегом, — отмечают эксперты.

Самой востребованной китайской моделью на рынке новых авто в Татарстане по итогам мая этого года стала Haval Jolion, на втором месте — Geely Coolray. Третью строчку рейтинга занимает Chery Tiggo 7 Pro Max.

Бренд

Модель

Доля спроса (от спроса на новые автомобили китайских брендов в регионе)

Средняя цена (руб.)

Haval

Jolion

18,5%

2 419 000

Geely

Coolray

11,2%

2 660 000

Chery

Tiggo 7 Pro Max

5,9%

2 890 000

OMODA

C5

5,2%

2 450 000

Chery

Tiggo 4 Pro

5,0%

2 250 000

Рейтинг самых популярных китайских машин с пробегом: на первом месте расположилась Geely Emgrand EC7, на второй позиции — Chery Tiggo (T11), третье место занимает LIFAN X60.

Бренд

Модель

Доля спроса (от спроса на автомобили китайских брендов с пробегом в регионе)

Средняя цена (руб.)

Geely

Emgrand EC7

11,7%

360 000

Chery

Tiggo (T11)

9,2%

490 000

LIFAN

X60

4,4%

527 000

Geely

MK

4,1%

185 000

LIFAN

Solano

3,7%

250 000

В России за год рынок новых автомобилей просел на 60%. Поставки машин зарубежного производства резко прекратились прошлой весной.

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Илина Хакимова
Авто Татарстан

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