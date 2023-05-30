Эксперимент по маркировке безалкогольных напитков начнется в России с начала июня

Фото: realnoevremya.ru/Кристина Сергеева

В России проведут эксперимент по маркировке соков и безалкогольных напитков. Он начнется 1 июня и закончится 31 августа, говорится в постановлении кабмина.

Эксперимент позволит протестировать возможности использования системы маркировки, технологии нанесения средств идентификации и организации эффективного взаимодействия органов государственной власти с участниками оборота безалкогольных напитков и соков.

Как отметили в Минпромторге России, большая часть будущих участников эксперимента — участники оборота упакованной воды и пивоваренной продукции. У них есть опыт работы с маркировкой и необходимыми техническими решениями.

Фото: publication.pravo.gov.ru

Участие в эксперименте является добровольным и бесплатным, а оборудование для тестирования процессов маркировки предоставляется оператором на безвозмездной основе, подчеркнули в министерстве.

В апреле в Татарстане стартовал эксперимент по обеспечению прослеживаемости движения пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков, упакованных в кеги. Цель эксперимента — апробация полноты, эффективности и достаточности механизмов маркировки пива и слабоалкогольных напитков средствами идентификации. Также предполагается, что эксперимент позволит обеспечить прослеживаемость движения такой продукции в информационной системе мониторинга.

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Айрат Назипов