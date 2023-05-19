Bloomberg: Instagram* может запустить аналог Twitter в июне

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Разработчики запрещенной в России платформы Instagram*, принадлежащей корпорации Meta**, планируют запустить текстовое приложение в июне, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.



Сейчас приложение тестируют разработчики. Сервис не будет частью Instagram*, но аккаунты в приложениях можно будет связать.

В феврале в социальных сетях Facebook* и Instagram* появилась возможность платного подтверждения подлинности аккаунтов.



Минюст России внес компанию Meta**, признанную в стране экстремистской организацией, в соответствующий реестр в ноябре 2022 года.



* признаны экстремистскими и запрещены в России по решению суда.

** организация, признанная экстремистской, запрещена в России по решению суда.



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Маргарита Головатенко