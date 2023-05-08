В Челябинской области задержали трех человек из-за попытки диверсии на ж/д перегоне

Фото: wikimedia.org/Андрей Стенин

В Челябинской области сотрудники УФСБ России задержали трех граждан, которые пытались совершить диверсию на перегоне железной дороги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.

— Мы подтверждаем факт задержания граждан, — отметили там.

7 мая сообщалось о возгорании релейного и батарейного шкафов на ж/д перегоне. По предварительным данным, это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.



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Елизавета Пуншева