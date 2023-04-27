Из-за поддельных масел у россиян в 2023 году стали чаще ломаться двигатели автомобилей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов рассказал, что в России за последние 6 месяцев вырос спрос на услуги по ремонту автомобильных двигателей. По его словам, это связано с ростом объема поддельных технических жидкостей и контрафактных запчастей. Об этом сообщает «Газета.ru».

— Мы проанализировали динамику крупных чеков по ремонту двигателей за последние полугодие. Ежеквартально количество заказ-нарядов на такой ремонт растет. В IV квартале 2022 года рост составил 11% по отношению к III кварталу 2022 года. В I квартале 2023-го также отмечаем рост на 7,5%, — сказал он.

Эксперт отметил, что самой распространенной причиной поломки за этот период стало использование контрафактных масел. По его словам, водители покупают подделку и экономят 2 тысячи рублей на канистре. Однако спустя какое-то время такая экономия приводит к дорогостоящему ремонту, подчеркнул он.

— Объем контрафактных масел и автозапчастей на нашем рынке растет уже второй год подряд. Под видом параллельного импорта в страну ввозятся поддельные запчасти. По данным наших партнеров, аналитического агентства Gruzdev Analyze, в 2022 году доля контрафактных автозапчастей на российском рынке составила 28%, — рассказал Рузанов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в этом году россияне стали чаще брать кредит наличными для покупки автомобиля и ремонта.

Чаще других это делают — жители Урала (26%), Поволжья (25%), а также Москвы и Московской области (24%). Меньше других — на Дальнем Востоке (10%).

На покупку автомобиля и ремонт собираются потратить соответственно 34 и 30% те, кто намерен взять кредит. А вот годом ранее в приоритете у заемщиков были ремонт квартиры, а также покупка бытовой техники и электроники.

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Максим Кокунин