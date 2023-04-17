В Казани в 2023 году введут в эксплуатацию шесть соципотечных домов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году в Казани планируют ввести в эксплуатацию шесть соципотечных домов и начать строительство еще пары объектов. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник Управления капитального строительства и реконструкции города Марат Самигулин.

— Продолжится реализация программы «Социальная ипотека». В 2023 году планируется ввод в эксплуатацию пяти домов в квартале 1 «Салават купере». А также в микрорайоне М-14 готовится к сдаче в эксплуатацию один дом. Всего будут введены в эксплуатацию шесть домов на 819 квартир и начато строительство двух домов в микрорайоне М-14 на 850 квартир, — заявил он.



скриншот трансляции «делового понедельника»

В прошлом году по программе «Социальная ипотека» Управление капитального строительства и реконструкции Казани в качестве технического заказчика по возмездным договорам с ГЖФ было задействовано на строительстве и ремонте 40 объектов. Ввели в эксплуатацию 17 домов на 2 154 квартиры, в том числе 14 домов в «Салават купере», один — на ул. Стадионнной в Дербышках, и еще один — в микрорайоне М-14.

— Итоги 2022 года подтверждают, что в целом в городе сохранились темы строительства соципотечного жилья. Активно строятся дома в микрорайонах «Салават купере» и М-14, — заявил он.

Напомним, в январе власти Татарстана утвердили программу государственной поддержки граждан в обеспечении доступным жильем на территории региона в 2023 году. Речь идет о соципотеке. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина