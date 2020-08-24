МКУ Управление капитального строительства и реконструкции исполнительного комитета Казани
Общая информация
МКУ «Управление капитального строительства и реконструкции Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» осуществляет функции технического заказчика в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства г.Казани.
МКУ имеет соответствующее право на осуществление своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Основная деятельность Управления: выполнение управленческих функций в рамках своей компетенции в сфере реализации вопросов местного значения, касающихся области проектирования и строительства объектов муниципальной собственности.
Руководитель — Самигулин Марат Рашитович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г.Казань, ул.Груздева, д.5
- Телефон: 843 236 62 62
- Email: uksr.kzn@tatar.ru
- Сайт: https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/uksr-kzn/
Дата последнего обновления: 24.08.2020