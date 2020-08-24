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МКУ Управление капитального строительства и реконструкции исполнительного комитета Казани

Гос. ведомства, Муниципальная власть

Общая информация

МКУ «Управление капитального строительства и реконструкции Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» осуществляет функции технического заказчика в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства г.Казани.

МКУ имеет соответствующее право на осуществление своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основная деятельность Управления: выполнение управленческих функций в рамках своей компетенции в сфере реализации вопросов местного значения, касающихся области проектирования и строительства объектов муниципальной собственности.

Руководитель — Самигулин Марат Рашитович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, г.Казань, ул.Груздева, д.5
  • Телефон: 843 236 62 62
  • Email: uksr.kzn@tatar.ru
  • Сайт: https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/uksr-kzn/

Дата последнего обновления: 24.08.2020


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