В Татарстане чаще всего недвижимость покупают жители Башкирии и Московской области

В Татарстане только за первые три месяца этого года жителями других регионов было подано более 3 тысяч заявлений на совершение учетно-регистрационных действий с недвижимостью, расположенной в нашей республике, сообщили в пресс-службе Росреестра РТ.

Чаще других покупали недвижимость в Татарстане жители Башкортостана и Московской области.

Татарстанская недвижимость пользовалась спросом также у жителей Удмуртии и Москвы. Чаще всего покупают ее в Казани. Другое популярное направление — Высокогорский район.

Фото: realnoevremya.ru

В топ-10 регионов, жители которых чаще всего покупали недвижимость в Татарстане, входят Самарская область, Чувашская Республика, Санкт-Петербург, Ульяновская область, Марий Эл. Замыкает «десятку» — Ханты-Мансийский автономный округ.

А жителями Татарстана в этом году было подано 1 744 экстерриториальных заявлений, по итогам прошлого года — 7,5 тысячи.

На этой неделе депутаты Казгордумы IV созыва на XXII сессии приняли решение об увеличении минимального размера участка для индивидуального жилищного строительства и блокированной жилой застройки. Согласно внесенным изменениям, минимальная площадь участка для этих видов разрешенного использования составит 1 тысячу «квадратов». Максимальная планка отсутствует.

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Илина Хакимова