Мишустин заявил о необходимости добиться технологической независимости России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

России необходимо добиться технологической независимости от зарубежных разработок и наладить выпуск отечественной критически значимой продукции. Об этом заявил глава правительства страны Михаил Мишустин

России за короткий срок нужно добиться независимости в создании новых разработок в целях сохранения устойчивости важнейших отраслей, подчеркнул Мишустин.

При этом, по его словам, эту работу нужно вести на основе российских ресурсов и компетенций.

Напомним, Мишустин заявил, что в России следует локализовать производство медицинского оборудования, наладить выпуск запчастей и обеспечить качественный сервис. Он напомнил, что власти поддерживают отечественное производство.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева