В Казани сняли запрет на сделки со зданием детсада «Егоза» в «Лесном городке»

Детсад раздора: здание пустует четыре года

В банкротном деле сети частных детсадов казанской предпринимательницы Натальи Реснянской наметился новый поворот. По заявлению АО «Сувар-Казань» суд снял запрет на совершение любых сделок с долей ЧОУ «Егоза» в здании детского сада в ЖК «Лесной городок».

Трехэтажное дошкольное учреждение простаивает четыре года, с тех пор как дети покинули его стены в результате спора застройщика и Реснянской. В 2021 году стартовал процесс по обвинению ВИП-педагога в преступлениях с ущербом 95 млн рублей. Потерпевшими по делу проходят Минобрнауки Татарстана и АО «Сувар-Казань», а конкурсный управляющий «Егозы» Иван Кондратьев и юрист банка «Зенит» Юлия Голощапова этот статус в ходе разбирательства утратили.

Следком и прокуратура Татарстана обвиняют Наталью Реснянскую в афере с субсидиями, неправомерных действиях при банкротстве и злоупотреблении полномочиями с отчуждением квартир в казанском ЖК «Магеллан», в которых ранее работал один из детсадов. Защита обвиняемой расценивает дело как оружие корпоративного спора за активы «Егозы».



Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

В 2013 году между «Егозой» и «Сувар Казань» был заключен договор купли-продажи доли (92/100) в праве собственности на здание детсада в «Лесном городке». Как сообщалось в суде, согласно договору, компания Реснянской должна была выплатить застройщику 87,2 млн рублей.

Однако в 2016 году платежи перестали поступать, сеть выплатила только около 9 млн и накопила долг с процентами в 13 млн. В 2019 году застройщик обратился в суд с намерением обанкротить компанию предпринимательницы, и в мае 2020 года «Егозу» признали финансово несостоятельной.

Фото: Ринат Назметдинов/ realnoevremya.ru

Запрет на сделки с долей «Егозы» в детсаду снят

В июне 2022 года в суд поступило заявление Натальи Реснянской о признании недействительными результатов торгов и сделки по договору купли-продажи №1 от 09.02.2022, заключенному между ЧОУ «Егоза» и АО «Сувар-Казань». Через месяц основательница сети детсадов попросила суд признать незаконными действия конкурсного управляющего «Егозы» Ивана Кондратьева и отстранить его от исполнения обязанностей. Обе жалобы объединили в одно производство.

Спустя несколько месяцев, в ноябре, Реснянская подала новое ходатайство о принятии обеспечительных мер, и суд частично его удовлетворил, наложив запрет на сделки с 8/100 доли «Егозы» в праве общей долевой собственности на здание детсада и землю в «Лесном городке». Общая площадь участка — 5 008 кв.м, трехэтажного здания садика — 2 186,4 кв.м.

В декабре жалобу Реснянской о признании незаконными действий конкурсного управляющего «Егозы» и отстранении его от исполнения обязанностей суд также частично удовлетворил.

— Признаны незаконными действия конкурсного управляющего Кондратьева И.С. по несению расходов на охрану жилых помещений в размере 1 095 072 руб. Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2023 определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 16.12.2022 по делу №А65- 19787/2019 изменено, изложив размер понесенных расходов в следующей редакции: «в сумме 1 028 160 руб.». В остальной части судебный акт оставлен без изменения, — говорится в материалах дела.

Жалобу о признании незаконными действий «конкурсника» «Егозы» Ивана Кондратьева суд частично удовлетворил. Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

В марте этого года АО «Сувар-Казань» подало заявление о снятии обеспечительных мер в отношении здания и земли детсада. Как указал суд, необходимость в их сохранении отсутствует, так как дело по рассмотрению заявления о признании недействительными результатов торгов рассмотрено по существу и в удовлетворении заявления отказано, судебный акт вступил в законную силу.

По этой причине просьбу застройщика арбитраж удовлетворил и разрешил производить любые регистрационные действия с недвижимостью «Егозы». Решение может быть обжаловано.

Василя Ширшова