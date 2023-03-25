Евгений Пригожин сообщил о помиловании более 5 тысяч бойцов после службы в его ЧВК

Фото: Евгений Пригожин (архив)

Бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что более 5 тысяч человек вышли на свободу по помилованию после окончания контракта с организацией. Об этом сообщает его пресс-служба.

Как отметил Пригожин, 0,31% лиц совершили повторное преступление в течение месяца, это в 10—20 раз меньше, чем стандартные показатели до специальной военной операции.

— Могу сказать с уверенностью, что преступность в России мы снизили в десять раз, — подчеркнул он.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, Пригожин написал открытое письмо госсекретарю США Энтони Блинкену с предложением профинансировать деятельность компании на территории Африки.

Он отметил, что начал вести дела в Африке в 2017—2018 годах. По его словам, ЧВК «Вагнер» удалось добиться значимых результатов в сфере безопасности. Он добавил, что многолетние попытки США и их сателлитов «навести порядок» и обеспечить безопасность на континенте ни к чему особенному не привели. По этой причине бизнесмен призвал американские власти отказаться от попытки политического влияния в этом регионе.

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Максим Кокунин