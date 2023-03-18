Специалист рассказал, как отличить подлинный сайт от мошеннического

Когда человек приобретает товар в интернет-магазине, необходимо убедиться в том, что сайт официальный, так как мошенники могут создавать сайты, копирующие фирменные цвета и логотипы. Чтобы обнаружить их, на устройстве должно стоять антивирусное ПО, рассказал в беседе с RT глава регионального инжинирингового центра SafeNet (Сейфнет) Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.



Эксперт посоветовал внимательно изучить домен. Он может быть очень похож, но все же будет отличаться от официального: стоит обратить внимание на тире, лишние точки, орфографические ошибки.

— Не стоит также переходить по ссылкам от незнакомых адресатов. Например, если вам на почту пришла рассылка с информацией о том, что в магазине скидки, будет лучше найти через поисковик официальную страницу магазина и проверить, действительно ли там проводится такая акция. Если сайт вызывает у вас подозрения, можно проверить дату его создания, — указал Кувиков.

Эксперт посоветовал завести для покупок в интернете отдельную карту, на которой не будут храниться крупные суммы.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

— При оформлении заказа убедитесь в наличии замка HTTPS рядом с адресом веб-сайта. Он свидетельствует о том, что транзакция будет защищена. Также нельзя сообщать третьим лицам коды подтверждения транзакции, которые присылает банк, и коды подлинности карты, — заключил он.

В феврале директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов рассказал, что мошенники предлагают россиянам принять участие в розыгрыше денежных призов от лица известных брендов и в результате получают доступ к данным банковских карт. Злоумышленники связываются с пользователями через мессенджеры либо через электронную почту, куда и приходит сообщение с предложением поучаствовать в розыгрыше.

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Маргарита Головатенко