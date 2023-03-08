Евгений Пригожин рассказал об освобождении восточной части Артемовска

Фото: Евгений Пригожин (архив)

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что российские войска заняли всю восточную часть Артемовска. Об этом сообщает его пресс-служба.

— Все, что восточнее реки Бахмутка, полностью находится под контролем ЧВК «Вагнер». Можно об этом сообщить, — заявил Пригожин.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В начале недели Пригожин сообщил о планах украинской армии заблокировать его штурмовые отряды. Он отметил, что противник приготовил для этих целей несколько группировок. По его словам, чтобы помешать планам противника, необходима слаженная работа всех российских подразделений.

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Айрат Назипов