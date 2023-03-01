Суд в Татарстане рассмотрит уголовное дело о травмировании женщины винтом самолета на аэродроме

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Бугульминский городской суд в Татарстане рассмотрит уголовное дело по факту травмирования женщины винтом самолета. Его расследование завершили следователи Уфимского СОт Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР.

Происшествие случилось вечером 31 мая 2022 года. Cessna-172S под управлением обвиняемого с пассажиркой на борту приземлилась на аэродроме Бугульма. После этого двигатель самолета продолжал работать, а воздушный винт — вращаться. По версии следствия, капитан, проявив преступную небрежность, открыл дверь салона самолета и женщина смогла самостоятельно выйти из кабины на стоянку. Об опасной зоне в передней части судна он не предупредил, фактически оставив ее без контроля при высадке. В результате женщина получила тяжелые травмы от удара лопастями воздушного винта.

Как уточнили в Приволжской транспортной прокурате, пострадавшая — работник Бугульминского центра организации воздушного движения. После происшествия ее госпитализировали в Казань в РКБ.

Перед судом предстанет 39-летний пилот-инструктор Авиационного учебного центра. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 263 УК России — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, обязанным соблюдать их, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Следователи собрали необходимую доказательную базу. Обвинительное заключение утверждено Камским транспортным прокурором. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес контролирующих органов направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

После происшествия Камская транспортная прокуратура проводила проверку соблюдения требований безопасности эксплуатации воздушного транспорта.



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Татьяна Демина