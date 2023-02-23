Евроюст запустил базу данных доказательств наиболее серьезных международных преступлений

Европейское агентство по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст) создало базу данных доказательств наиболее серьезных международных преступлений, сообщил глава Евроюста Ладислав Хамран.



По его словам, необходимость создания такой базы данных появилась на фоне конфликта на Украине. Он добавил, что это «лишь один из многих способов поддержки Евроюстом следователей, работающих по делам, связанным с Украиной».

У базы есть три основных задачи: безопасная передача данных, защищенное хранение и анализ. Первые два компонента уже функционируют, а на полную мощность работы база данных должна выйти с этого лета, сообщает ТАСС.

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Маргарита Головатенко